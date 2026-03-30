Ушла из жизни экс-заведующая кафедрой ВолгГМУ Людмила Лебедева

Волгоград скорбит: на 97-м году жизни не стало Людмилы Лебедевой, которая в 70-е годы руководила кафедрой русского языка в Волгоградском государственном медицинском университете Минздрава России, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Людмила Лебедева отдала многие годы своей карьеры тому, чтобы сделать преподавание русского языка для иностранцев еще лучше. За время работы в ВолгГМУ ее труд не раз отмечали наградами за отличную подготовку студентов из других стран. Именно она заложила основы для совместной работы разных кафедр при обучении иностранных граждан и активно внедряла новые, более эффективные методы обучения. Даже в последние годы жизни она оставалась бодрой, позитивной и продолжала общаться с альма-матер.
Коллектив Волгоградского государственного медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким.