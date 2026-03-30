Ушла из жизни экс-заведующая кафедрой ВолгГМУ Людмила Лебедева

Людмила Лебедева отдала многие годы своей карьеры тому, чтобы сделать преподавание русского языка для иностранцев еще лучше. За время работы в ВолгГМУ ее труд не раз отмечали наградами за отличную подготовку студентов из других стран. Именно она заложила основы для совместной работы разных кафедр при обучении иностранных граждан и активно внедряла новые, более эффективные методы обучения. Даже в последние годы жизни она оставалась бодрой, позитивной и продолжала общаться с альма-матер.