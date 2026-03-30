На правобережье Красноярска завершается капитальный ремонт ЗАГСа

Отдел ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска готовится к открытию после капитального ремонта. Здание находится на улице Коммунальной, 26.
Краевое Агентство ЗАГС уже приглашает пары на подачу заявления на торжественную регистрацию бракосочетания. Сделать это можно через портал госуслуг или лично в отделе.
Ранее мы писали, что в 2026 году ведомство запустило социальную акцию «Скажем НЕТ разводам!» — теперь раз в месяц сотрудники не будут регистрировать расторжения брака. Первое мероприятие состоялось в День святого Валентина, 14 февраля.