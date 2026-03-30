За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам более 17 млн

Наибольшую сумму потеряла калининградка, поверившая в схему с «безопасным счетом».

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 13 жителей Калининградской области. Общий ущерб составил 17,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Наибольшую сумму потеряла жительница Калининграда, поверившая в схему с «безопасным счетом»: под предлогом сохранности средств она перевела злоумышленникам 9,5 млн рублей. По той же схеме медсестра и пенсионерка из областного центра лишились 1,2 млн и 495 тыс. рублей соответственно.

Учитель гимназии из Калининграда перевела 1,4 млн рублей, в том числе кредитные средства, после ложных обвинений в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Кладовщик из Черняховска в аналогичной ситуации лишился 521 тыс. рублей.

Ещё одна жительница Калининграда, работающая администратором торговой сети, попыталась заработать на «инвестиционной платформе» и потеряла 750,9 тыс. рублей. А при попытке дистанционно купить автомобиль другой житель города перевёл мошенникам более 1,5 млн рублей.

В полиции напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не просят переводить деньги на «безопасные счета», а подобные звонки являются признаком мошенничества.