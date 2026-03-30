Строительство нового корпуса фтизиодиспансера в Прикамье подходит к завершению

Работы по возведению поликлинического корпуса на шоссе Космонавтов, 160 выходят на финальный этап. Ожидается, что объект будет полностью готов уже в этом году.
Здание оснастят современным медицинским оборудованием, включая аппараты компьютерной томографии, УЗИ и рентген-установки. Общая площадь нового корпуса составит около 6 тысяч квадратных метров, что позволит разместить все необходимые отделения.
На данный момент уже завершены фасадные работы. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений и монтажом оборудования.
В новом корпусе откроется взрослое отделение, рассчитанное на 200 посещений за смену, с дневным стационаром, а также детская поликлиника. Кроме того, здесь будет работать кафедра фтизиопульмонологии медицинского университета, что создаст современные условия для подготовки будущих специалистов.