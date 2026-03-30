Как алименты влияют на получение семейной налоговой выплаты?

Семейная налоговая выплата предоставляется одному из родителей двоих и более детей при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. При оценке права на выплату учитываются алименты: для плательщика — с точки зрения наличия задолженности, для получателя — как вид дохода, включаемого в состав семейного бюджета. Эксперты портала «Госуслуги для родителей» напомнили, что порядок учета различается в зависимости от статуса заявителя и наличия судебного решения.