Как алименты влияют на получение семейной налоговой выплаты?

Семейная налоговая выплата предоставляется одному из родителей двоих и более детей при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. При оценке права на выплату учитываются алименты: для плательщика — с точки зрения наличия задолженности, для получателя — как вид дохода, включаемого в состав семейного бюджета. Эксперты портала «Госуслуги для родителей» напомнили, что порядок учета различается в зависимости от статуса заявителя и наличия судебного решения.
Как задолженность по алиментам влияет на получение семейной выплаты?
Выплата назначается при отсутствии задолженности по уплате алиментов. Минимальная сумма задолженности не установлена — любой непогашенный долг служит основанием для отказа. Проверка осуществляется через реестр исполнительных производств ФССП и реестр злостных неплательщиков алиментов.
Как алименты учитываются при расчете дохода?
Алименты, получаемые на ребенка, учитываются в составе доходов семьи. Порядок учета аналогичен правилам, установленным для единого пособия. Для заявителей, состоящих в разводе, в доход включается сумма фактически полученных алиментов.
Каким образом определяется размер алиментов для учета в доходе?
Способ определения зависит от наличия судебного решения. При наличии решения суда — учитывается фактический размер алиментов на основании данных заявителя или сведений, полученных от ФССП. При отсутствии судебного решения — размер определяется на основании данных заявителя, но не менее установленной доли от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе за предыдущий год:
- на одного ребенка — ¼;
- на двоих детей — ⅓;
- на троих и более детей — ½.
Для родителей, семейное положение которых в документах отлично от статуса «разведен (разведена)», полученные алименты учитываются по данным, указанным в заявлении.