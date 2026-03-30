Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовикам запретят проезд по участку от Горячего Ключа до Джубги

На трассе М-4 «Дон» ограничат движение грузовиков на летний сезон.

Источник: Комсомольская правда

С 30 апреля по 13 сентября 2026 года на трассе М-4 «Дон» вводится временное ограничение для большегрузов.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Автодор», проезд грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн будет запрещен на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время движение для всех видов транспорта открыто.

Ограничение вводят для повышения безопасности в период курортного сезона. На участке в районе Горячего Ключа трасса проходит по извилистой местности с затяжными подъемами и спусками. В дневное время до трети автомобилей здесь составляют грузовики, из-за чего поток движется медленно, а водители легковушек часто идут на обгон, увеличивая риск аварий.

Уменьшение разнородности транспортного потока позволит выровнять скоростной режим, сократить число обгонов и снизить аварийность на этом отрезке трассы.