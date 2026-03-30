Грузовикам запретят проезд по участку от Горячего Ключа до Джубги

Как сообщили в пресс-службе ГК «Автодор», проезд грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн будет запрещен на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время движение для всех видов транспорта открыто.