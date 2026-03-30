Грузовикам запретят проезд по участку от Горячего Ключа до Джубги

С 30 апреля по 13 сентября 2026 года на трассе М-4 «Дон» вводится временное ограничение для большегрузов.
Как сообщили в пресс-службе ГК «Автодор», проезд грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн будет запрещен на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время движение для всех видов транспорта открыто.
Ограничение вводят для повышения безопасности в период курортного сезона. На участке в районе Горячего Ключа трасса проходит по извилистой местности с затяжными подъемами и спусками. В дневное время до трети автомобилей здесь составляют грузовики, из-за чего поток движется медленно, а водители легковушек часто идут на обгон, увеличивая риск аварий.
Уменьшение разнородности транспортного потока позволит выровнять скоростной режим, сократить число обгонов и снизить аварийность на этом отрезке трассы.