Какие овощи превратят обед в витаминный заряд

«Кусачая» крапива — это не просто сорняк, которого многие боялись в детстве, но и растение, являющееся основным ингредиентом вкусного и полезного весеннего блюда.
Совсем скоро природа начнёт радовать нас своими дарами. На прилавках магазинов, на рынках, в собственных теплицах и на огородах появятся свежие овощи и зелень, которых так не хватало в холодное время года. Из них можно приготовить множество блюд, но особенно хорошо они раскрываются в лёгких весенних салатах и ароматных супах. Такие угощения не только украсят семейный стол, но и помогут восстановить силы после зимы. Как приготовить питательные сезонные блюда из редиса, моркови, щавеля и даже из крапивы — в материале «АиФ-Воронеж».
Зелёный суп со щавелем.
Это блюдо — является воплощением весны. Такое же яркое, сочное и ароматное. Вариаций его приготовления существует множество, но любимой классикой остаётся щавелевый суп с яйцом. Основной ингредиент даёт тот самый кисловатый вкус, который поднимает настроение после долгой холодной зимы.
Ингредиенты:
Щавель — 1 пучок;
Картофель — 3 средних клубня;
Мясной бульон — 2 литра;
Яйца куриные — 2 шт;
Зелёный лук — 3−4 пера;
Укроп — несколько веточек;
Сметана — для подачи;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Шаг 1: Приготовьте куриный, мясной или овощной бульон;
Шаг 2: Очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками, после чего отправьте овощ в горячий бульон и варите до полуготовности.
Шаг 3: Промойте щавель и нарежьте «ленточками». Добавьте его к почти приготовленному картофелю и варите пару минут;
Шаг 4: Пока суп готовится отварите яйца;
Шаг 5: Суп доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Снимите с огня.
Шаг 6: Разлейте готовый суп по тарелкам, украсив его половинками варёного яйца, зеленью и сметаной.
Салат из молодой капусты с морковью, сельдереем и яблоком.
Капусту из нового урожая легко узнать по цвету. Оттенок её верхних листьев ярко зелёный, словно кожура лайма.
Ингредиенты:
Основные:
Морковь — 1 шт;
Яблоко — 1 шт;
Капуста — 100 гр;
Сельдерей — 3 стебля;
Соль — 0,5 ч.л.
Для заправки:
Лимон — 1 шт;
Масло растительное — 3 ст.л.;
Мёд — 1 ч.л.;
Соль — 2 щепотки;
Молотый чёрный перец — щепотка.
Способ приготовления:
Шаг 1: Мелко нашинкуйте капусту и переложите её в миску, посыпьте солью и разомните руками;
Шаг 2: Соломкой нарежьте морковь, яблоко и сельдерей, после чего добавьте их к капусте. Если капуста дала сок, сначала слейте его.
Шаг 3: В отдельной посуде смешайте растительное масло, сок и цедру лимона, мёд, соль и перец. Взбейте до однородности.
Шаг 4: Заправьте салат и подавайте.
Крапивный суп.
Блюдо не для каждого, но в сезон свежей молодой крапивы стоит его попробовать. Такая крапива ещё не сильно «кусается» при сборе, а её листья нежные и богаты витамином С. Такой суп не спутаешь с другим — он отличается неповторимым ароматом.
Ингредиенты:
Суповой набор из курицы — 300 гр;
Крапива — 150 гр;
Морковь — 1 шт;
Репчатый лук — 1 шт;
Картофель — 2 шт;
Куриное яйцо — 2−3 шт;
Перец чёрный молотый — по вкусу;
Соль — 2 щепотки;
Сметана — по вкусу;
Подсолнечное мало.
Способ приготовления:
Шаг 1: Суповой набор положите в кастрюлю. Залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания добавьте пару щепоток соли и снимите пену. Накройте кастрюлю крышкой, оставив щель. Варите на среднем огне 40 минут.
Шаг 2: Помойте картофель, очистите и нарежьте небольшими кубиками;
Шаг 3: Займитесь крапивой. Для этого наденьте перчатки и удалите у растения стебли. Поместите листья в глубокую миску и залейте кипятком, после чего подождите пару минут. Это нужно, чтобы крапивные листья не жалили, и вы могли спокойно нарезать их для супа. Переложите листья крапивы в дуршлаг, а затем ополосните холодной водой. Проделав все эти действия, измельчите крапиву.
Шаг 4: Помойте морковь и лук, а затем очистите. Морковь натрите на крупной тёрке, нарежьте лук.
Шаг 5: Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите овощи. Обжаривайте на умеренном огне до золотистого цвета.
Шаг 6: Достаньте суповой набор из бульона. Отправьте в кастрюлю картошку. Варите 20 минут.
Шаг 7: Отделите куриное мясо от костей.
Шаг 8: Добавьте в кастрюлю с картофелем овощную зажарку, нарезанные листья крапивы и куриное мясо. Варите 5 минут.
Шаг 9: Подавайте суп в глубоких тарелках, добавив сварённое вкрутую яйцо (кусочками или половинками), а также ложку сметаны.
Салат из редиса с фетаксой и гранатовым сиропом.
Ингредиенты:
Основные:
Редис — 100 гр;
Морковь — 2 шт.;
Лук зелёный — 3 пера;
Чеснок — 1 перо;
Яблоко — ½;
Сыр фетакса — 70 грамм;
Салат зелёный — 1 упаковка.
Для заправки:
Сок лимона — 3 ч.л;
Оливковое масло — 3 ст. л;
Гранатовый сироп — 1,5 ч. л;
Соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Шаг 1: Промойте овощи, после чего морковь нарежьте тонкой стружкой, яблоко — тонкой соломкой, редис — тонкими кружочками, а фетаксу — кубиками. Листы салата разорвите руками.
Шаг 2: Смешайте в салатнице нарезку и посолите.
Шаг 3: В отдельной посуде смешайте заправку.
Шаг 4: Подавайте салат порционно, предварительно добавив заправку.
Холодный суп из ревеня.
В апреле свежий сочный ревень — в самом расцвете пользы. Если и готовить из него супы, то именно сейчас.
Ингредиенты:
Рыба — 500 гр;
Вода — 1,5 л;
Ревень — 300 гр;
Картофель — 2 шт;
Яйца куриные — 2 шт;
Огурец — 1 шт;
Соль — по вкусу;
Сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
Шаг 1: Черешки ревеня нарежьте толстой соломкой, залейте кипящей водой и проварите 3−4 минуты. Растение не должно развариться.
Шаг 2: Отвар снимите с огня и дайте настояться 2 часа. Затем подсластите и посолите по вкусу.
Шаг 3: Картофель и яйца сварите отдельно и произвольно нарежьте. Огурец нашинкуйте полукругом.
Шаг 4: Рыбу сварите или отварите по желанию.
Шаг 5: Разложите по тарелкам нарезку из картофеля, яиц и огурца, добавьте кусочки рыбы и заправьте все отваром из ревеня.
Шаг 6: По желанию украсьте зеленью и подавайте со сметаной.
Салат с мангольдом и курицей.
Ингредиенты:
Основные:
Мангольд (листовая свекла) — 400 гр;
Курица — 200 гр;
Грецкие орехи — 80 гр.
Для заправки:
Чеснок — 2 зубчика;
Оливковое масло — 60 мл;
Лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Шаг 1: Отварите курицу до готовности и нарежьте кусочками.
Шаг 2: Произвольно нарежьте мангольд и поместите его в салатницу. Туда же добавьте рубленые жареные орехи и перемешайте.
Шаг 3: Для заправки смешайте оливковое масло, давленый чеснок и лимонный сок.
Шаг 4: Подавайте, красиво разложив салат по тарелкам.