Какие овощи превратят обед в витаминный заряд

Как приготовить питательные сезонные блюда из редиса, моркови, щавеля и даже из крапивы — в материале «АиФ-Воронеж».

Источник: АиФ Воронеж

«Кусачая» крапива — это не просто сорняк, которого многие боялись в детстве, но и растение, являющееся основным ингредиентом вкусного и полезного весеннего блюда.

Совсем скоро природа начнёт радовать нас своими дарами. На прилавках магазинов, на рынках, в собственных теплицах и на огородах появятся свежие овощи и зелень, которых так не хватало в холодное время года. Из них можно приготовить множество блюд, но особенно хорошо они раскрываются в лёгких весенних салатах и ароматных супах. Такие угощения не только украсят семейный стол, но и помогут восстановить силы после зимы. Как приготовить питательные сезонные блюда из редиса, моркови, щавеля и даже из крапивы — в материале «АиФ-Воронеж».

Зелёный суп со щавелем.

Это блюдо — является воплощением весны. Такое же яркое, сочное и ароматное. Вариаций его приготовления существует множество, но любимой классикой остаётся щавелевый суп с яйцом. Основной ингредиент даёт тот самый кисловатый вкус, который поднимает настроение после долгой холодной зимы.

Ингредиенты:

Щавель — 1 пучок;

Картофель — 3 средних клубня;

Мясной бульон — 2 литра;

Яйца куриные — 2 шт;

Зелёный лук — 3−4 пера;

Укроп — несколько веточек;

Сметана — для подачи;

Соль — по вкусу;

Перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: Приготовьте куриный, мясной или овощной бульон;

Шаг 2: Очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками, после чего отправьте овощ в горячий бульон и варите до полуготовности.

Шаг 3: Промойте щавель и нарежьте «ленточками». Добавьте его к почти приготовленному картофелю и варите пару минут;

Шаг 4: Пока суп готовится отварите яйца;

Шаг 5: Суп доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Снимите с огня.

Шаг 6: Разлейте готовый суп по тарелкам, украсив его половинками варёного яйца, зеленью и сметаной.

Салат из молодой капусты с морковью, сельдереем и яблоком.

Капусту из нового урожая легко узнать по цвету. Оттенок её верхних листьев ярко зелёный, словно кожура лайма.

Ингредиенты:

Основные:

Морковь — 1 шт;

Яблоко — 1 шт;

Капуста — 100 гр;

Сельдерей — 3 стебля;

Соль — 0,5 ч.л.

Для заправки:

Лимон — 1 шт;

Масло растительное — 3 ст.л.;

Мёд — 1 ч.л.;

Соль — 2 щепотки;

Молотый чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления:

Шаг 1: Мелко нашинкуйте капусту и переложите её в миску, посыпьте солью и разомните руками;

Шаг 2: Соломкой нарежьте морковь, яблоко и сельдерей, после чего добавьте их к капусте. Если капуста дала сок, сначала слейте его.

Шаг 3: В отдельной посуде смешайте растительное масло, сок и цедру лимона, мёд, соль и перец. Взбейте до однородности.

Шаг 4: Заправьте салат и подавайте.

Крапивный суп.

Блюдо не для каждого, но в сезон свежей молодой крапивы стоит его попробовать. Такая крапива ещё не сильно «кусается» при сборе, а её листья нежные и богаты витамином С. Такой суп не спутаешь с другим — он отличается неповторимым ароматом.

Ингредиенты:

Суповой набор из курицы — 300 гр;

Крапива — 150 гр;

Морковь — 1 шт;

Репчатый лук — 1 шт;

Картофель — 2 шт;

Куриное яйцо — 2−3 шт;

Перец чёрный молотый — по вкусу;

Соль — 2 щепотки;

Сметана — по вкусу;

Подсолнечное мало.

Способ приготовления:

Шаг 1: Суповой набор положите в кастрюлю. Залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания добавьте пару щепоток соли и снимите пену. Накройте кастрюлю крышкой, оставив щель. Варите на среднем огне 40 минут.

Шаг 2: Помойте картофель, очистите и нарежьте небольшими кубиками;

Шаг 3: Займитесь крапивой. Для этого наденьте перчатки и удалите у растения стебли. Поместите листья в глубокую миску и залейте кипятком, после чего подождите пару минут. Это нужно, чтобы крапивные листья не жалили, и вы могли спокойно нарезать их для супа. Переложите листья крапивы в дуршлаг, а затем ополосните холодной водой. Проделав все эти действия, измельчите крапиву.

Шаг 4: Помойте морковь и лук, а затем очистите. Морковь натрите на крупной тёрке, нарежьте лук.

Шаг 5: Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите овощи. Обжаривайте на умеренном огне до золотистого цвета.

Шаг 6: Достаньте суповой набор из бульона. Отправьте в кастрюлю картошку. Варите 20 минут.

Шаг 7: Отделите куриное мясо от костей.

Шаг 8: Добавьте в кастрюлю с картофелем овощную зажарку, нарезанные листья крапивы и куриное мясо. Варите 5 минут.

Шаг 9: Подавайте суп в глубоких тарелках, добавив сварённое вкрутую яйцо (кусочками или половинками), а также ложку сметаны.

Салат из редиса с фетаксой и гранатовым сиропом.

Ингредиенты:

Основные:

Редис — 100 гр;

Морковь — 2 шт.;

Лук зелёный — 3 пера;

Чеснок — 1 перо;

Яблоко — ½;

Сыр фетакса — 70 грамм;

Салат зелёный — 1 упаковка.

Для заправки:

Сок лимона — 3 ч.л;

Оливковое масло — 3 ст. л;

Гранатовый сироп — 1,5 ч. л;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: Промойте овощи, после чего морковь нарежьте тонкой стружкой, яблоко — тонкой соломкой, редис — тонкими кружочками, а фетаксу — кубиками. Листы салата разорвите руками.

Шаг 2: Смешайте в салатнице нарезку и посолите.

Шаг 3: В отдельной посуде смешайте заправку.

Шаг 4: Подавайте салат порционно, предварительно добавив заправку.

Холодный суп из ревеня.

В апреле свежий сочный ревень — в самом расцвете пользы. Если и готовить из него супы, то именно сейчас.

Ингредиенты:

Рыба — 500 гр;

Вода — 1,5 л;

Ревень — 300 гр;

Картофель — 2 шт;

Яйца куриные — 2 шт;

Огурец — 1 шт;

Соль — по вкусу;

Сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: Черешки ревеня нарежьте толстой соломкой, залейте кипящей водой и проварите 3−4 минуты. Растение не должно развариться.

Шаг 2: Отвар снимите с огня и дайте настояться 2 часа. Затем подсластите и посолите по вкусу.

Шаг 3: Картофель и яйца сварите отдельно и произвольно нарежьте. Огурец нашинкуйте полукругом.

Шаг 4: Рыбу сварите или отварите по желанию.

Шаг 5: Разложите по тарелкам нарезку из картофеля, яиц и огурца, добавьте кусочки рыбы и заправьте все отваром из ревеня.

Шаг 6: По желанию украсьте зеленью и подавайте со сметаной.

Салат с мангольдом и курицей.

Ингредиенты:

Основные:

Мангольд (листовая свекла) — 400 гр;

Курица — 200 гр;

Грецкие орехи — 80 гр.

Для заправки:

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 60 мл;

Лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Шаг 1: Отварите курицу до готовности и нарежьте кусочками.

Шаг 2: Произвольно нарежьте мангольд и поместите его в салатницу. Туда же добавьте рубленые жареные орехи и перемешайте.

Шаг 3: Для заправки смешайте оливковое масло, давленый чеснок и лимонный сок.

Шаг 4: Подавайте, красиво разложив салат по тарелкам.