Христианскую святыню привезут в Воронеж на 12 дней

Частицу Ризы Иисуса Христа привезут в Воронеж. В городе она пробудет с 9 по 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе местной митрополии.
Ковчег со святыней сначала будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе. Он будет открыт для посещения с 7:00 до 21:00.
С 15 по 20 апреля частица Ризы будет пребывать на духовно-просветительском форуме «Благодатный огонь в сердце каждого» (0+) во Дворце творчества детей и молодёжи. Молебны у святыни будут совершать в 11:00, 14:00 и 17:00.
Что такое Риза Иисуса Христа и где она хранится в Москве, можно узнать в нашем материале по ссылке.