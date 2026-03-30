Нижегородец стал победителем фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучшее музыкальное оформление детского спектакля»

Нижегородец стал победителем VII сезона окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (6+) в номинации «Лучшее музыкальное оформление детского спектакля». Награду получил руководитель нижегородского образцового коллектива «Театрально-музыкальная студия “Маска” Михаил Кулалаев. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Итоги VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье» подвели 27 марта, во Всемирный день театра. По традиции центральной площадкой церемонии стал Ижевск. К онлайн-трансляции подключились все регионы ПФО: за объявлением результатов следили участники фестиваля, режиссеры, педагоги и эксперты — признанные деятели театрального искусства.
В этом сезоне проекта приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и за годы проведения стал одним из крупнейших общественных театральных проектов округа.
От имени Игоря Комарова к участникам проекта обратился заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
«“Театральное Приволжье” уже давно стало брендом, узнаваемым далеко за пределами округа. К нам стремятся попасть ребята из других федеральных округов и исторических регионов. В этом году вместе с вами мы исполним мечту молодежного театра-студии “Браво” из Харцызска Донецкой народной республики — ребята приедут на финал в апреле и выступят на одной сцене с участниками фестиваля. Идеи и инициативы участников проекта недавно обсуждались и на съезде Союза театральных деятелей России. Это подтверждает: фестиваль — не просто событие, а настоящая программа развития любительских театральных коллективов», — отметил Олег Машковцев.
В Нижнем Новгороде участники фестиваля подключались к прямой трансляции для подведения итогов с площадки «Академии “Маяк” имени А. Д. Сахарова. От Нижегородской области на победу в фестивале претендовали в номинации “Молодежный спектакль” независимый театр “Импровизация” из Сарова с постановкой “Сережа очень тупой” (12+) по пьесе Дмитрия Данилова, а в номинации “Детский спектакль” — образцовый коллектив “Театрально-музыкальная студия “Маска” из Нижнего Новгорода с авторской рок-оперой “Орфей и Эвридика” (12+). В результате руководитель студии Михаил Кулалаев стал победителем в номинации “Лучшее музыкальное оформление. Детские спектакли”.
«Фестиваль “Театральное Приволжье” дает импульс начать что-то придумывать. Отбираются лучшие коллективы Приволжского федерального округа, и я всегда с интересом смотрю спектакли — очень интересно наблюдать некоторые работы, что-то открывать. Нравятся спектакли, которые заставляют задуматься, пересмотреть жизненные взгляды, именно они и побуждают участвовать в фестивале. Сейчас мы не создаем спектаклей без музыки, хотя авторская музыка у непрофессиональных театров встречается очень редко. Музыка в спектаклях студии — воплощение моих творческих идей, и очень приятно, что члены жюри это оценили. В этом году мы представляли детскую номинацию, а в следующем будем представлять уже взрослую номинацию — готовим масштабную постановку “Преступление и наказание” (12+) по Достоевскому тоже в формате рок-драмы», — рассказал Михаил Кулалаев.
Увидеть спектакли победителей, призеров и финалистов, а также лучшие афиши и плакаты можно на сайте театральноеприволжье.рф. Там же, во вкладке «Голосование», доступна запись церемонии подведения итогов: театральноеприволжье.рф/2025/vote.
Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет с 21 по 24 апреля в Ижевске.