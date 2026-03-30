В Ростовской области пересмотрят все отказы в едином пособии многодетным семьям

Отделение Социального фонда России по Ростовской области автоматически пересмотрит выплаты единого пособия для многодетных семей, чей доход превышает установленный уровень не более чем на 10%. Как сообщили в ведомстве, изменения внесены в федеральный закон по поручению Президента РФ по итогам прямой линии в декабре 2025 года. Поправки вступают в силу с 22 мая 2026 года.
Сейчас даже минимальное превышение среднедушевого дохода является основанием для отказа в назначении выплаты. Теперь право на пособие сохранят за семьями с превышением до 10%. Специалисты Отделения СФР автоматически пересмотрят все отказы, вынесенные с января 2026 года. Повторно обращаться людям не нужно, а о решении уведомят через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Выплата для таких семей будет установлена в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Ростовской области в 2026 году его величина составляет 17 269 рублей, таким образом, пособие для многодетной семьи составит 8 634,5 рубля.
Кроме того, с 1 апреля 2027 года вводится новое требование для получения единого пособия: заявитель должен проживать в России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Исключение сделано для получивших гражданство по рождению, участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей, а также участников программы добровольного переселения.
В Отделении СФР напомнили, что единое пособие является адресной ежемесячной выплатой. Право на него имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в регионе (в 2026 году в Ростовской области он составляет 17 803 рубля). Также с начала года действует требование: доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период (в текущем году это 216 744 рубля).
