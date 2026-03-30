BIONORD PRO выиграл баскетбольный «Кубок Красной площади 2026»

Пермяки третий раз завоевали трофей по баскетболу «3 на 3».

Источник: Комсомольская правда

Пермский BIONORD PRO еще раз доказал статус одной из сильнейшей команды России по баскетболу «3 на 3». Пермяки третий раз победили в престижном турнире «Кубок Красной площади 2026».

Пермяки в полуфинале победили одного из хозяев турнира столичный SUNGARD-INANOMO со счетом 18:15. В финале BIONORD PRO не менее уверенно разобрался с их земляками из DAWGS — 21:17.

В Москве Пермский край представили — Александр Зуев, Игорь Бурик, Илья Богданов и Станислав Шаров. На игры команду выводил главный тренер Алексей Жердев.