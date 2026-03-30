Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца будут судить за убийство соперника перед камерой домофона на Касьянова

Ревнивец расправился с возлюбленным бывшей жены во дворе жилого дома 28 января.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде буду судить 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве средь бела дня: гражданин зарезал возлюбленного своей экс-супруги. Как он пояснил полицейским, взяться за нож его вынудила ревность.

Напомним, преступление было совершено 28 января в светлое время суток. Злоумышленник напал на 32-летнего потерпевшего рядом с жилым домом на улице Композитора Касьянова. Убийство попало в объектив камеры домофона.

Обвиняемый нанес сопернику множество ударов ножом и скрылся в неизвестном направлении, но вскоре был задержан оперативниками. Его заключили под стражу.

Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве (ст. 105 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения.