Нижегородца будут судить за убийство соперника перед камерой домофона на Касьянова

В Нижнем Новгороде буду судить 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве средь бела дня: гражданин зарезал возлюбленного своей экс-супруги. Как он пояснил полицейским, взяться за нож его вынудила ревность.
Напомним, преступление было совершено 28 января в светлое время суток. Злоумышленник напал на 32-летнего потерпевшего рядом с жилым домом на улице Композитора Касьянова. Убийство попало в объектив камеры домофона.
Обвиняемый нанес сопернику множество ударов ножом и скрылся в неизвестном направлении, но вскоре был задержан оперативниками. Его заключили под стражу.
Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве (ст. 105 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения.