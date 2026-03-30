Балтийский Экскалибур: в Калининградской области появился памятник, посвящённый древнему вождю пруссов

Новый памятник посвящён Геркусу Мантасу — сыну вождя натангов, который в XIII веке возглавил борьбу пруссов против крестоносцев. В Литве его имя знают лучше: в Клайпеде есть улица Геркуса Мантаса, а в 1972 году на Литовской киностудии сняли историческую драму о его борьбе за свободу. В Калининградской области, отмечают в музее, это имя пока не так известно.