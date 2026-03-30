После воздушной атаки в Таганроге временно изменили схему движения трамваев

Утром 30 марта в Таганроге некоторые трамвайные мрашруты изменили схему движения на время устранения последствий воздушной атаки. К этому моменту движение восстановлено, сообщают в соцсетях на страницах проекта «Таганрогский трамвай».
По объездным направлениям курсировали составы № 1, 4, 6, 8, 9. В частности, трамвай № 4 пустили по маршруту № 2, № 6 — по маршруту № 5, а составы № 8 и 9 перевозили пассажиров в районе Карла Либкнехта — Фрнузе.
Напомним, в ходе ночной атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восемь человек обратились за медицинской помощью, одна женщина была госпитализирована. Пострадали школа № 26, 12 многоквартирных и 27 частных домов и десять машин. Повреждения получили три предприятия.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.