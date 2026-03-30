Уже 8 покусанных клещами жителей Челябинской области обратились к врачам

«По данным еженедельного мониторинга, на 26 марта зарегистрированы восемь пострадавших от присасывания клещей», — прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.
Там напомнили, что вся территория области является эндемичной по клещевым инфекциям.
Как правило, говорят санврачи, первыми жертвами клещей являются собаководы, садоводы, дачники, посетители кладбищ. Не исключено присасывание клещей в парках и скверах.
«В пределах границ городов и сельских поселений в сезон 2025 года укусы клещей получили 20,2% пострадавших», — отметили в ведомстве.
В текущем году за счет средств бюджета вакцинируются четырехлетние дети, ревакцинируются дошколята, учащиеся 1−2 классов, а также за счет средств родителей — учащиеся 4−5, 7−8 классов, имеющие последнюю ревакцинацию в 2024 году.
Ежегодно в регионе прививается свыше 140 тыс. человек, однако число защищенных остается недостаточным и среди детей, и среди взрослых, говорят в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.