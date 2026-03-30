В Перми продают ресторан-раковарню с двумя аквариумами

В Перми выставлен на продажу готовый бизнес «Раковарня № 1». Заведение общепита находится на шоссе Космонавтов, 115А и продается за 5 млн рублей, следует из информации, опубликованной на популярном сайте бесплатных объявлений.
Продавец подчеркивает, что помещение полностью оборудовано для ведения деятельности. Раковарня оборудована кухней с профессиональным оборудованием, плитами и мойками. Также имеется торговый зал и санузел. Кроме того, отличительной особенностью заведения являются два больших аквариума.
Бизнес передается вместе с готовыми процессами, брендированным автомобилем и наружной рекламой. В ресторане также работает доставка. Средний чек варьируется от 3 до 6 тысяч рублей. В меню заведения представлены икра, живые раки, суши и роллы, крабы, морепродукты и свежая рыба.