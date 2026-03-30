Можно ли за праздничным столом «чокаться» за Пасху?

Согласно Церковному уставу в праздничные дни, включая Пасху, разрешается испить немного виноградного вина. Это традиция объясняется заветом самого Христа, который во время Тайной Вечери (его последней трапезе в земном обличии с учениками перед распятием) установил таинство Евхаристии (Святое причастие), сказал, что преломленный хлеб и вино — это и есть Его Тело и Его Кровь. Поэтому на пасхальном столе уместно, если у вас нет проблем со здоровьем и спиртным, выпить немного освященного кагора или сухого вина, а вот распивать водку, пиво и другие крепкие напитки— неуместно.