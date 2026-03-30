Можно ли за праздничным столом «чокаться» за Пасху?

Выпить за праздничным столом в честь Пасхи не возбраняется, а вот напиваться и превращать светлый праздник Воскресения Христова в пьяное буйство — это грех. Еще Иоанн Златоуст писал: «Не вино худо, но злоупотребление им».
Что можно пить на Пасху?
Согласно Церковному уставу в праздничные дни, включая Пасху, разрешается испить немного виноградного вина. Это традиция объясняется заветом самого Христа, который во время Тайной Вечери (его последней трапезе в земном обличии с учениками перед распятием) установил таинство Евхаристии (Святое причастие), сказал, что преломленный хлеб и вино — это и есть Его Тело и Его Кровь. Поэтому на пасхальном столе уместно, если у вас нет проблем со здоровьем и спиртным, выпить немного освященного кагора или сухого вина, а вот распивать водку, пиво и другие крепкие напитки— неуместно.
Можно ли чокаться на Пасху?
По словам священников, чокаться за пасхальным столом не возбраняется. Праздник Пасхи так велик, что радость переполняет сердца верующих, а в народе принято поднимать и ударять бокалы друг о друга исключительно во время больших торжеств (именин, свадеб и так далее).
Главное — не превращать христианский праздник в очередной повод, чтобы выпить и закусить. На Пасху нужно идти в храм, молиться вместе со всеми во славу Божию и причаститься Святых Христовых Тайн, а уж только потом разговляться.