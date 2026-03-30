Костюмы стали частью истории села: жители Краснооктябрьского округа открыли уникальный музей

В селе Ендовищи Краснооктябрьского округа есть удивительное место — музей национального костюма. Он находится в местном Доме культуры. Здесь можно увидеть татарскую одежду, которую носили жители этих мест.
Жемчужина экспозиции — свадебное платье 1920 года, которое принадлежало бабушке директора Дома культуры Надири Сейфетдиновой — Рабии Мирзалимовой.
«Оно долго лежало в чемодане, а когда я подросла, бабушка Рабия достала его и рассказала о том, что это свадебный подарок моего дедушки, — говорит Надиря Хаммятовна. — Когда она выходила замуж в 1920 году, мой дедушка, её жених, подарил ей это платье. Это был очень дорогой подарок тогда».
Именно с этого платья и начался клубный музей. Здесь хранятся и другие уникальные свидетельства прошлого. Например, вышивки тёти Надири, Асьмы Исхаковны Мусиной, которая прошла войну шофёром, а после жила и творила во Владимире. Нарядные татарские сапожки-читеклер и изящные туфельки с традиционным татарским орнаментом. Надиря Хаммятовна знает историю каждой вещи и помнит тех, кто её носил. Шаль Фехретдиновой Амдюсяни 1908 года рождения, которую предоставила её внучка. Полотенце Башаровой Муршиди 1908 года рождения. Камзол Бедретдиновой Халими, которая родилась в 1908 году в этой деревне.
Татарский национальный костюм сегодня уже не увидеть в быту — только в музее или на сцене.
«Женский костюм — платье с оборкой, камзол или жилет, — рассказывает Надиря Хаммятовна. — Материал, из которого шили платье — парча, бархат или сатин, — показывал, к какому социальному слою принадлежит женщина. Камзол чаще шили из бархата, он был украшен вышивкой и татарским орнаментом — зелёного цвета с цветами-тюльпанами».
Женский головной убор — калфак (бархатная шапочка, расшитая бисером и жемчугом). Некоторые женщины покрывали голову по-особому повязанным платком. Кожаные сапожки читеклер тоже были с орнаментом.
Мужской костюм — это шаровары, рубашка, жилет. Поверх костюма надевали жилэн — подобие плаща. Головной убор — тюбетейка. В одежде в основном преобладали зелёные, белые, синие, красные цвета. Визитной карточкой мужского татарского костюма также являются мягкие сапоги из натуральной кожи, украшенные техникой кожаной мозаики.
Каждый экспонат в музее села Ендовищи — это не просто вещь, а история семьи, вписанная в летопись татарского народа. Сейчас Надиря Хаммятовна ищет специалистов, которые помогли бы сохранить уникальные старинные костюмы, чтобы и следующие поколения могли увидеть платья, которые носили их прабабушки и прадедушки.
