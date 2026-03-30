Костюмы стали частью истории села: жители Краснооктябрьского округа открыли уникальный музей

Именно с этого платья и начался клубный музей. Здесь хранятся и другие уникальные свидетельства прошлого. Например, вышивки тёти Надири, Асьмы Исхаковны Мусиной, которая прошла войну шофёром, а после жила и творила во Владимире. Нарядные татарские сапожки-читеклер и изящные туфельки с традиционным татарским орнаментом. Надиря Хаммятовна знает историю каждой вещи и помнит тех, кто её носил. Шаль Фехретдиновой Амдюсяни 1908 года рождения, которую предоставила её внучка. Полотенце Башаровой Муршиди 1908 года рождения. Камзол Бедретдиновой Халими, которая родилась в 1908 году в этой деревне.