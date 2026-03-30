Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцам советуют знакомить детей с финансами по старым букварям

В учебниках раньше счету детей часто начинали обучать с монет и копеек, и задачи были связаны с деньгами, сообщает ИА «Татар-информ».

Источник: МК.RU Казань

Так, рассматривались ситуации, когда у одного ребенка было 10 копеек, у другого — 15, цена мороженого была 23 копейки, отмечает финансовый аналитик Михаил Беляев. В заданиях нужно было определить, сколько мороженого дети могут купить и какую им дадут сдачу. Эксперт считает, что через подобные примеры ребенка постепенно знакомили с финансами.

Беляев также рекомендует с раннего возраста говорить с детьми о финансовой безопасности. Важно рассказывать, что деньги не достаются просто так, предложения легкого заработка следует отвергать.

Эксперт советует рассказывать, что деньги — ресурс ограниченный. Дети должны понимать, что доходы семьи связаны с трудом, затратой сил. Поэтому и относиться к деньгам нельзя легкомысленно. Избегать подобных разговоров с детьми не следует.