В Калининграде «Локомотив» сыграет ответный матч ⅛ финала Кубка России

Калининградская команда поборется за выход в полуфинал турнира.

Источник: Клопс.ru

Волейбольный клуб «Локомотив» проведёт домашнюю встречу в рамках Кубка России памяти Гиви Ахвледиани. Игра пройдёт во вторник 31 марта в 19:00 во Дворце спорта «Янтарный».

Калининградская команда встретится с «Динамо-Метар» в ответном матче ⅛ финала. Первая игра состоялась в Челябинске и завершилась уверенной победой «Локомотива» со счётом 3:0.

Для выхода в следующий этап хозяйкам площадки достаточно набрать одно очко, однако команда настроена бороться за победу. Если соперники сравняются по победам и очкам по итогам двух встреч, будет назначен «золотой сет» до 15 очков.

Победитель противостояния напрямую выйдет в полуфинал турнира. Там он встретится с петербургской «Корабелкой», которая уже прошла свою стадию отбора. Аналогичную путёвку в ½ финала получит сильнейший в паре «Ленинградка» — «Енисей».

В еще одном матче стадии «Динамо» (Краснодар) сыграет с «Тулицей», а «Протон» уже преодолел барьер в виде «Омички». Эти команды окажутся в ¼ финала, где продолжат борьбу за последнюю путевку в полуфинал.

Билеты на матч без комиссии доступны на «Клопс Афише».