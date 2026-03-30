В Бресте мальчик в куртке с надписью Reebok уехал на автобусе и пропал

Ленинский РОВД разыскивает брестчанина Валерия Юзепчука 2016 года рождения. В понедельник утром, 30 марта, мальчик выехал на автобусе с улицы Лейтенанта Рябцева и с тех пор его местонахождение неизвестно. В милиции предполагают, что несовершеннолетний может находиться в микрорайоне «Вулька».