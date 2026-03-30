В Бресте мальчик в куртке с надписью Reebok уехал на автобусе и пропал. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
Ленинский РОВД разыскивает брестчанина Валерия Юзепчука 2016 года рождения. В понедельник утром, 30 марта, мальчик выехал на автобусе с улицы Лейтенанта Рябцева и с тех пор его местонахождение неизвестно. В милиции предполагают, что несовершеннолетний может находиться в микрорайоне «Вулька».
Ребенок одет в черные брюки и темную куртку с надписью Reebok. Жителей Бреста, которым что-либо известно про местонахождение мальчика, просят сообщить по указанным номерам телефонов: +375 (29) 2767774, +375 (29) 7920098, 102.
В Бресте милиция ищет мальчика в куртке с надписью Reebok, уехавшего на автобусе. Фото: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
В 14.06 милиция сообщила, что местонахождения мальчика было установлено, с ним все в порядке.
