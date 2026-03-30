Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бресте мальчик в куртке с надписью Reebok уехал на автобусе и пропал

В Бресте милиция ищет мальчика в куртке с надписью Reebok, уехавшего на автобусе.

В Бресте мальчик в куртке с надписью Reebok уехал на автобусе и пропал. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Ленинский РОВД разыскивает брестчанина Валерия Юзепчука 2016 года рождения. В понедельник утром, 30 марта, мальчик выехал на автобусе с улицы Лейтенанта Рябцева и с тех пор его местонахождение неизвестно. В милиции предполагают, что несовершеннолетний может находиться в микрорайоне «Вулька».

Ребенок одет в черные брюки и темную куртку с надписью Reebok. Жителей Бреста, которым что-либо известно про местонахождение мальчика, просят сообщить по указанным номерам телефонов: +375 (29) 2767774, +375 (29) 7920098, 102.

Фото: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.

В 14.06 милиция сообщила, что местонахождения мальчика было установлено, с ним все в порядке.

Ранее в Минске милиция задержала иностранку, которой грозит до 15 лет.

Тем временем в институте Национальной академии наук Беларуси произошел пожар: «Эвакуированы 135 человек».

Также милиция предупредила белорусов об опасной версии Telegram, работающей без интернета.