В Хабаровском крае полицейские получили 18 новых служебных авто

Мероприятие началось с торжественного построения под звуки Гимна Российской Федерации. Генерал-майор Шабашов в своем приветственном слове подчеркнул, что получение новых автомобилей — это важный шаг в улучшении условий работы и материально-технического обеспечения подразделений, что является неотъемлемой частью деятельности МВД. Новая техника позволит сотрудникам оперативнее прибывать на места происшествий и эффективнее выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасность жителей края.