В Хабаровском крае полицейские получили 18 новых служебных авто

Сегодня, 30 марта, в Хабаровском крае состоялось торжественное событие: сотрудникам полиции вручили ключи от 18 новых служебных автомобилей. Церемония прошла под руководством начальника УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майора полиции Андрея Шабашова. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие началось с торжественного построения под звуки Гимна Российской Федерации. Генерал-майор Шабашов в своем приветственном слове подчеркнул, что получение новых автомобилей — это важный шаг в улучшении условий работы и материально-технического обеспечения подразделений, что является неотъемлемой частью деятельности МВД. Новая техника позволит сотрудникам оперативнее прибывать на места происшествий и эффективнее выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасность жителей края.
Особый момент церемонии — освящение новых машин и благословение сотрудников на службу, которое провел представитель общественного совета при УМВД, отец Владимир. После этого колонна новеньких автомобилей под звуки «Марша Славянки» отправилась к местам дислокации, чтобы приступить к выполнению служебных задач.
