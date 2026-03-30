В Чечне обнаружили предположительный «затерянный город» средневековых аланов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Огромные размеры и большое число артефактов и захоронений, найденных в недавно раскопанном в Чечне могильнике Майртупский, а также другие археологические и исторические свидетельства указывают на то, что он может быть Магасом, древним затерянным городом средневековых аланов. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил руководитель Кавказской экспедиции ИА РАН Владимир Малашев.
«Наш чеченский коллега Азамат Ахмаров обратил внимание на большие размеры этого памятника — его площадь составляла около 350 гектар, а также на необычный набор связанных с ним находок, в том числе монетного характера. По его мнению, Майртупское представляет собой не просто поселение, а укрепленный город, который хорошо соответствует тому, где находился город Магас в соответствии с арабскими хрониками того времени», — заявил Малашев.
Как отметил ученый, данный памятник был исследован в рамках серии масштабных спасательных археологических раскопок, предшествовавших строительству магистрального газопровода «Новогрозный — Сержень-Юрт» на территории Чеченской Республики. Первоначально в этом регионе был построен некрополь аланской культуры — примерно в VI веке нашей эры, после чего на его территории возникло очень крупное поселение, которое могло быть одним из центров власти в средневековой Алании.
«Ибн-Руста в X веке и Аль-Бакри в XI веке писали, что Магас находится в трех днях пути от царства Серир, которое находилось в горной части Дагестана, а центральная его часть находилась на Хунзахском плато. Эти свидетельства арабских авторов в целом совпадают с тем, где находится изученное нами поселение, в связи с чем мы планируем продолжить раскопки для проверки этой гипотезы. Если она подтвердится, то это станет большим событием, так как Магас пытались найти многие исследователи», — добавил археолог.
По его словам, археологи в прошлом уже обсуждали возможность того, что Магасом могут быть другие средневековые памятники на Северном Кавказе, однако во всех подобных случаях эти гипотезы вызывали множество диспутов в научном сообществе. Идея Азамата Ахмарова, как считает Малашев, является наименее противоречивой, что делает ее особенно интересной для дальнейшей практической проверки.
Заполнение пробелов в истории.
В дополнение к этому, заместитель директора по науке Комплексного научно-исследовательского института имени Ибрагимова РАН Аббаз Осмаев подчеркнул, что и другие спасательные археологические исследования, проведенные перед строительством магистрального газопровода «Новогрозный — Сержень-Юрт» на территории Чеченской Республики, позволят скорректировать древнюю историю республики.
«Найденные поселения и раскопанные курганы охватывают период с халколита, с медно-каменного века до золотородынского периода, вплоть до XV века, и это очень большой промежуток времени. Открытие этой находки позволит нам еще раз скорректировать древнюю историю Чечни и средневековую. Как раз тот период истории, по которой существует значительный лакун (пробел — прим. ТАСС)», — подытожил Осмаев.