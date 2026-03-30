Петербург стал лидером по потреблению антидепрессантов в России

В Петербурге зафиксировали максимальное среднедушевое потребление антидепрессантов. Вместе с Москвой и Московской областью регионы значительно опережают остальные субъекты России по этому показателю.
Если в среднем по России продается 156 упаковок на тысячу человек, то в Петербурге этот показатель достигает 311,8 упаковок. Москва немного отстает — там 284,7 упаковки на тысячу жителей.
— В начале 2026 года россияне потратили на антидепрессанты 3,6 млрд рублей. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было продано 4,1 млн упаковок — рост составил 21%, — пишет 78.ru.
Тенденция к двузначному росту продаж сохраняется уже несколько лет. В 2025 году Москва, Московская область и Петербург обеспечили 40% денежного оборота в этом сегменте. При этом среднедушевое потребление в Северной столице оказалось самым высоким в стране.