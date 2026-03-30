За прошедшие выходные в Красноярском крае задержали более 100 нетрезвых водителей

В прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции по Красноярскому краю провели рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. За два дня дорожные полицейские выявили 106 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Из числа задержанных 13 автолюбителей ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду. Теперь им грозит уголовное наказание. В отношении других 93 водителей были составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. В ведомстве добавили, что за прошедшие выходные одна авария, которая произошла по вине пьяного водителя, обернулась гибелью человека. Результат освидетельствования водителя на состояние опьянения составил 0,578 мг/л при норме — 0,16 мг/л. Напомним, что ранее в Красноярске нетрезвая «бесправница» устроила ДТП на встречной полосе.