В Ростовской области библиотекари сдали ГТО

В Ремонтненском районе Ростовской области работники межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в муниципальном этапе фестиваля «ГТО дарит здоровье», организованном для представителей старшего возраста. Спортивное мероприятие прошло в Ремонтненской районной ДЮСШ, сообщает «РассветНьюс».

Сложность испытаний подбиралась индивидуально — определяли строго в соответствии с возрастной ступенью каждого участника. Состязания были в трех дисциплинах: наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, отжимания в упоре лежа и преодолевание дистанции в 1000 метров — бегом либо в режиме смешанного передвижения. Все участники справились с испытаниями и получили сертификат, подтверждающий участие в фестивале.

«ГТО дарит здоровье» проходит в рамках регионального проекта «Активное долголетие» (часть национального проекта «Семья»). Главная цель соревнований — популяризация физической культуры среди взрослых, укрепление здоровья и создание условий для их социальной активности.