В Прикамье омбудсмен помог воссоединиться паре из России и Сирии

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог девушке из Перми воссоединиться с возлюбленным из Сирии, сообщил омбудсмен на личной странице «ВКонтакте» в своей рубрике «#уполномоченпомогать».
Пара познакомилась во время обучения пермячки в институте культуры — девушка проходила практику в Китае, где и встретила будущего мужа. После окончания учёбы они разъехались по разным странам, но сохранили отношения и решили создать семью в России.
Однако оформить въезд молодому человеку оказалось непросто: по закону приглашение могли сделать только близкие родственники, а пара ещё не была в браке. Девушка обращалась в разные инстанции, но везде получала отказ.
В аппарате омбудсмена помогли выстроить правовой маршрут. После заключения брака документы супругов направили послу РФ в Сирии. При содействии ведомства гражданину Сирии оформили визу и помогли пересечь границу.