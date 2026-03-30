В Прикамье омбудсмен помог воссоединиться паре из России и Сирии

Пара познакомилась во время обучения девушки в институте культуры.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог девушке из Перми воссоединиться с возлюбленным из Сирии, сообщил омбудсмен на личной странице «ВКонтакте» в своей рубрике «#уполномоченпомогать».

Пара познакомилась во время обучения пермячки в институте культуры — девушка проходила практику в Китае, где и встретила будущего мужа. После окончания учёбы они разъехались по разным странам, но сохранили отношения и решили создать семью в России.

Однако оформить въезд молодому человеку оказалось непросто: по закону приглашение могли сделать только близкие родственники, а пара ещё не была в браке. Девушка обращалась в разные инстанции, но везде получала отказ.

В аппарате омбудсмена помогли выстроить правовой маршрут. После заключения брака документы супругов направили послу РФ в Сирии. При содействии ведомства гражданину Сирии оформили визу и помогли пересечь границу.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше