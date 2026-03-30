Wildberries запустил книжный сервис. Что про него известно

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) в тестовом режиме запустила сервис «WB Книги». Приложение уже доступно в Google Play, AppStore и RuStore, сообщила пресс-служба компании.
В приложении и его десктопной версии, согласно сообщению, имеется витрина печатных книг, их можно положить в корзину на Wildberries. Есть и библиотека цифровых изданий в текстовом и аудиоформате. Отмечается, что в сервисе появились тематические сообщества, где можно обсудить персонажей, сюжеты и идеи произведений.
Компания также планирует добавить инструменты для оцифровки текстов и учебы, AI-помощники и другие возможности. Глава компании Татьяна Ким добавила, что сервис со временем хотят превратить в пространство, где «можно не только читать в любом формате или слушать, но и учиться, находить единомышленников, получать доступ к мировым событиям вокруг литературы. Например, в закрытых книжных клубах или на мероприятиях».
В России будут маркировать книги отдельных авторов
Ранее стало известно, что романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков.
Это произошло после вступления в силу 1 марта 2026 года изменений в федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». За распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков предусматривается уголовная и административная ответственность.
Маркировке подлежат произведения, где наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и наркосодержащие растения считаются «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Требования распространяются на произведения, обнародованные после 1 августа 1990 года. Издания, выпущенные до этой даты, под действие новых требований не подпадают.