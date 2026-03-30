После атаки БПЛА в Таганроге временно изменили схему движения трамваев. К этому моменту движение восстановлено, сообщают в соцсетях на страницах проекта «Таганрогский трамвай».
Утром 30 марта в Таганроге временно изменили схему движения ряда трамвайных маршрутов из‑за устранения последствий воздушной атаки.
По объездным маршрутам курсировали составы № 1, 4, 6, 8 и 9: в частности, трамвай № 4 следовал по маршруту № 2, трамвай № 6 — по маршруту № 5, а трамваи № 8 и 9 работали в районе улиц Карла Либкнехта и Фрунзе.
В ходе ночной атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, ещё восемь обратились за медицинской помощью, при этом одна женщина была госпитализирована. Кроме того, повреждения получили школа № 26, 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, а также три предприятия.