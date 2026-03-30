Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Таганроге временно изменили схему движения трамваев

К этому моменту движение восстановлено, сообщают в соцсетях на страницах проекта «Таганрогский трамвай».

Утром 30 марта в Таганроге временно изменили схему движения ряда трамвайных маршрутов из‑за устранения последствий воздушной атаки.

По объездным маршрутам курсировали составы № 1, 4, 6, 8 и 9: в частности, трамвай № 4 следовал по маршруту № 2, трамвай № 6 — по маршруту № 5, а трамваи № 8 и 9 работали в районе улиц Карла Либкнехта и Фрунзе.

В ходе ночной атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, ещё восемь обратились за медицинской помощью, при этом одна женщина была госпитализирована. Кроме того, повреждения получили школа № 26, 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, а также три предприятия.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше