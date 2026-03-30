В Мурманске обновят 4 участка дорог, ведущих к медучреждениям

Четыре участка дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют на территории Мурманска при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, предусмотрено обновление проезжей части по улице Академика Павлова — от кольца до улицы Радищева. Протяженность этого отрезка составляет около 600 м. Так можно добраться до Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина.
Также работы проведут на двух участках улицы Юрия Гагарина и фрагменте дороги по улице Павлика Морозова. Их общая длина — почти 2 км. Эти объекты расположены на маршрутах к отделению городской поликлиники № 4, Мурманскому многопрофильному центру имени Н. И. Пирогова и Мурманской областной детской клинической больнице. На всех объектах специалисты обновят асфальтовое покрытие, заменят бортовые камни и обустроят тротуары.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.