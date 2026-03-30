Волгоград накрыла алая пыльная буря

Пыль из Казахстана достигла Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область оказалась во власти мощной пыльной бури под конец марта. Сервис Ventusky наглядно продемонстрировал, как песок и пыль распространились по всему воздушному пространству региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Сам Волгоград пока ощутил относительно небольшое количество пыли — загрязнение воздуха держится на отметках до 120 микрограмм на кубический метр.

Иная картина наблюдается в районах региона. Так, в Палласовке, граничащей с Казахстаном, уровень загрязнения превышает 400 микрограмм на кубический метр, а в Камышине — около 300. Особенно сильно пылевая буря затронула северо-восточную часть региона.