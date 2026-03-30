Вблизи села Деушево в Башкирии отремонтируют мост

Мост, расположенный возле села Деушево в Караидельском районе Республики Башкортостан, отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Протяженность переправы — 29 м. Мост находится на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Мастера устранят дефекты бетонных поверхностей на опорах переправы и пролетных строениях, обустроят новую систему водоотвода, заменят асфальтовое покрытие, уложат тротуары. Ремонт планируют завершить до конца 2026 года.
«Дорога Бирск — Тастуба — Сатка соединяет Уфу с северо-восточными районами республики. Трасса также обеспечивает выезд в Челябинскую и Свердловскую области. Поэтому переправа через ручей важна для всех, кто пользуется этой дорогой. Ежедневно там проезжает около 3 тысяч автомобилей», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.