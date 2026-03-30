В Красноярском крае проходит неделя приемов по вопросам ЖКХ

С 30 марта по 3 апреля во всех территориях региона жители смогут получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся работе жилищно-коммунального комплекса. Граждане получат возможность проконсультироваться с депутатами различных уровней, специалистами, представителями органов исполнительной власти, строительно-жилищного надзора, юристами и экспертами координационного совета «Народный контроль в сфере ЖКХ». По словам председателя комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря генсовета партии Анны Кузнецовой, общественные приемные активно включились в формирование новой народной программы партии. Вопросы ЖКХ актуальны для каждого дома, каждой семьи. На таких встречах мы не только помогаем жителям в конкретных проблемных ситуациях, но и формируем предложения для дальнейшего решения системных проблем, — подчеркнула Анна Кузнецова. Эксперты и парламентарии оказывают содействие гражданам в решении насущных вопросов ЖКХ: проверяют правильность начислений платежей и перерасчетов; контролируют качество оказываемых коммунальных услуг и работу управляющих организаций. Досконально вникают в вопросы капремонта многоквартирных домов и расселения из ветхого жилья, консультируют по оформлению жилищных субсидий, льгот и компенсаций, а также защищают права потребителей в сфере ЖКХ. Председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного собрания края, региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Алексей Кулеш уверен: именно обратная связь дает возможность качественно регулировать работу отрасли. Вопросы ЖКХ касаются каждого и вызывают особую реакцию. Неделя по вопросам ЖКХ проводится регулярно, хотя это не единственный способ получить обратную связь от граждан. Каждый месяц как региональный координатор провожу приемы в родном Железногорске и в краевом парламенте. Формат недели приемов — способ получить мгновенный срез по всем темам, — отметил Алексей Кулеш. Региональная общественная приемная находится по адресу: Красноярск, улица Ленина, 102, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Записаться на прием можно, позвонив по номеру телефона: +7 (391) 265−93−25. В территориях Красноярского края приемы проходят на базе местных отделений партии. Свои обращения можно направить дистанционно через сайт партии или на почту: op@krasnoyarsk.er.ru
В Красноярском крае проходит неделя приемов по вопросам ЖКХ
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше