Из Красноярска летом можно будут напрямую улететь в 10 стран

Аэропорт Красноярска перешел на весенне-летнее расписание, действующее до октября. В этот период из столицы Красноярского края будут доступны прямые рейсы в 10 зарубежных стран и десятки городов России.
Хотя число международных направлений несколько сократилось по сравнению с предыдущим сезоном, например, из расписания выбыла Монголия, частота рейсов по ряду востребованных маршрутов увеличена. Так, в Китай самолеты авиакомпаний «Россия» (в Пекин, Санья, Харбин) и IRAERO (в Маньчжурию) будут отправляться суммарно 10 раз в неделю. В Таиланд: туда полетит «Аэрофлот» (Пхукет и Бангкок) шесть раз в неделю, а также запланированы чартеры авиакомпании «Икар» до 3 раз в месяц.
Всего в расписании представлены четыре страны дальнего зарубежья: Китай, Таиланд, Турция (туда, в Анталью, повезет Nordwind четырежды в неделю) и Вьетнам. В Нячанг (Вьетнам) предполагаются рейсы вьетнамского лоукостера VietJet, трижды в неделю, а также чартеры Nordwind (5 раз в месяц) и «Икар» (3 раза в месяц). На направлениях Киргизия, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Казахстан полеты будут выполнять различные российские и зарубежные компании от 1 до 8 раз в неделю.
Внутри России прямые рейсы остаются в города Дальнего Востока, Сибири и европейской части страны. Например, число рейсов в Санкт-Петербург составит до 7 в неделю, в Казань — до 5, Екатеринбург — до 6.
Также красноярцев будут возить на юг: в Сочи каждый день будет летать «Россия», до 6 раз в неделю — NordStar, 2 раза — Nordwind. Откроются после долгого перерыва полеты в Геленджик (2 раза в неделю). Кроме того, 4 раза в неделю «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Краснодар, 2 раза «Россия» — в Минводы, 4 раза эта же компания — в Махачкалу.
Напомним, из Красноярска в Ташкент начал летать перевозчик из Узбекистана.