Нижегородское «ОКО» снизило мощность котельных из-за потепления

АО «Объединенный коммунальный оператор» в Нижнем Новгороде снизило нагрузку на котельные и центральные тепловые пункты до минимума, как сообщили в пресс-службе компании.
Представители «ОКО» объяснили, что режим работы теплоисточников корректируется с учетом прогнозируемого повышения температуры воздуха до +15 °С в ближайшие дни.
Текущая работа оборудования направлена на поддержание минимальной температуры горячей воды — не ниже 60 , при этом управляющие компании самостоятельно регулируют внутридомовые системы отопления, где это возможно.
Официальное отключение отопления произойдет после выхода соответствующего постановления городской администрации. Однако, по словам представителей АО «ОКО», пока это преждевременно, поскольку весенний период может сопровождаться внезапными похолоданиями и нестабильной температурой.
