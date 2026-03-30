Котельные Нижнего Новгорода снизили мощность из-за потепления

В Нижнем Новгороде котельные и теплопункты начали переводить на весенний режим работы. Компания «Объединенный коммунальный оператор» снизила температуру в теплосетях до минимума из-за потепления в +15 градусов и с учетом обращений жителей. Об этом сообщили в самом предприятии.
Специалисты круглосуточно следят за колебаниями погоды и контролируют параметры на тепловых источниках. В компании добавили, что полностью снизить температуру теплоносителя нельзя, поскольку котлы одновременно работают на отопление и на подогрев горячей воды. А по санитарным нормам вода в кранах не может быть холоднее 60 градусов.
Завершать отопительный сезон в городе тоже пока рано. Ведь весенняя погода обманчива: после дневного тепла могут ударить ночные заморозки. Решение о полном отключении тепла примет администрация города позднее. По нормативам, подачу отопления прекращают, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов не менее пяти дней подряд.
Пока же коммунальщики напоминают: у кого на радиаторах есть регуляторы, могут самостоятельно настраивать комфортную температуру в квартире.