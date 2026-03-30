В бывшей квартире Зеленского в Крыму начали делать ремонт

В бывшей квартире Владимира Зеленского в императорском жилом комплексе в Крыму начался ремонт. Об этом сообщают в «КП — Крым».
Недвижимость в Ялте принадлежала президенту Украины до национализации. Квартира находится в жилом комплексе «Император» на пятом этаже. Из окон открывается вид на горы, море и Ливадийский дворец — летнюю резиденцию российских императоров.
Три года назад хоромы национализировали. Затем их продали на торгах за 44 миллиона рублей. Новым владельцем стала Ольга Липовецкая — учредитель московской компании по продаже недвижимости.
В марте в Ливадии заговорили о ремонте. Местные жители заметили, что в квартире загорается свет, а в подъезд заходят рабочие.
— На днях видела, как рабочие сначала заходят в подъезд дома «Император», а потом в окне знаменитой квартиры загорается свет. Иногда они там до поздней ночи возятся, — поделилась с «КП — Крым» жительница соседнего ЖК.
Внутри самой квартиры раньше не было ремонта. Зеленский с женой так и не успели пожить в Крыму: сначала оформляли документы, потом случился Майдан, а после 2014 года полуостров стал российским. Соседи их там не видели.
Площадь квартиры составляет около 120 квадратных метров. В ней три большие комнаты. Жилой комплекс построили в 2011 году. Внутри есть подземный паркинг, терраса и бассейн на крыше. До моря рукой подать, до Ливадийского дворца — около 150 метров.
