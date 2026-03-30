В приангарском Шелехове обновят Детскую школу искусств имени Самарина

Ремонт Детской школы искусств имени К. Г. Самарина в Шелехове Иркутской области начнут после завершения учебного года, сообщили в региональном министерстве культуры. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Специалисты проведут утепление и усиление конструкции прохода под вторым этажом здания, выполнят наружную отделку, включая облицовку фасадов. После этого более 400 ребят смогут вернуться к занятиям в более комфортных и современных условиях. Обучение проходит по дополнительным образовательным программам в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального и декоративно-прикладного искусства.
«Очень важно, особенно для школы искусств, где занимается много детей, создать комфортные условия для их творческого развития. Капитальный ремонт даст возможность устранить выявленные недочеты, обеспечив основу для дальнейшего развития учреждения. Работы в организации проведут в летнее время, когда дети будут на каникулах», — сказала заместитель министра культуры Иркутской области Светлана Каплина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.