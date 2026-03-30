Весной студенческие фестивали в Казани объединили свыше 13 тыс. человек

Более 13 тыс. участников присоединились к студенческим фестивалям, которые проходят этой весной в Казани, сообщили в городском общественном центре. Это соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Самое массовое мероприятие — «Студенческая весна». Внутривузовские отборочные этапы, стартовавшие 2 марта, уже собрали более 10 тыс. активистов. В апреле 15 студенческих творческих команд из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов региона представят свои конкурсные программы. Лучшие творческие коллективы представят Татарстан на заключительном всероссийском этапе.
А 13 марта стартовал главный фестиваль для профессиональных образовательных организаций — «Весенняя капель». В этом году в нем принимают участие свыше 2 тыс. учащихся из 32 учреждений. Еще одним масштабным событием стал Молодежный фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз». В нем творческие студенты представят конкурсные номера в направлениях «Музыка», «Хореография», «Театр», «Мода», «Танец народов России».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.