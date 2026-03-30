Фотограф открыл, как снимать в диких местах и не пропасть

— Снимать лучше в «режимное» или «золотое» время: 40 минут до восхода солнца и 40 минут после. То же самое вечером на закате. Именно тогда приходит тот самый цвет, который делает пейзаж нереальным. Как у Рериха. Ведь смотришь на его полотна и думаешь: откуда такие выдуманные краски? А они настоящие! Просто надо попасть в правильное место в правильное время. У меня есть несколько снимков, где отдалённо присутствуют такие разноцветные пейзажи. Это называется «золотой час» — без него пейзаж будет некрасочным, а в эти периоды природа словно оживает.