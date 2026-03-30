Житель Махачкалы, спасший девочку, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ребенка едва не унесло потоком воды, когда она пыталась перейти дорогу в Махачкале, подтопленную в результате мощного ливня 28 марта.

«Девятую премию имени Тиграна мы отдаем Абдурахману Абдурахманову, спасшему девочку, которую чуть не унесло водой в Махачкале», — написала Симоньян в Telegram.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, а также 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.

