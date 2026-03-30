Нижегородцам объяснили невозможность отключения отопления в начале апреля

В ближайшие дни в городе и области воздух будет прогреваться до +15 градусов.

В Нижнем Новгороде не спешат завершать отопительный сезон, хотя на улице уже потеплело до +15 градусов. Система теплоснабжения работает на минимальных параметрах, сообщили представители АО «Объединенный коммунальный оператор». За температурой в помещениях жилых домов следят управляющие организации: там, где предусмотрена техническая возможность, проводится регулировка для равномерного распределения теплоносителя по стоякам.

«Существенно снизить температуру теплоносителя нельзя из-за того, что котлы работают, в том числе, на нагрев горячей воды, температура которой должна быть не ниже 60 градусов. Отопительный период будет продолжаться до выхода соответствующего постановления администрации города о его завершении», — пояснили в АО «Объединенный коммунальный оператор».

Отмечается, что перевод теплоэнергетического комплекса на летний режим был бы преждевременным, так как погода весной часто бывает непредсказуемой. Если на смену практически майскому теплу придет похолодание, нижегородцы будут мерзнуть в своих квартирах.