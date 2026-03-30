Умер режиссер Виллен Новак, снявший фильм «Принцесса на бобах»

Виллен Новак родился 3 января 1938 года в селе Глезно Житомирской области. В 1956-м окончил Киевский кинотехникум, а в 1971 году — режиссерское отделение Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого, где учился в мастерской Александра Войтецкого. С 1971-го творческая биография Новака была связана с Одесской киностудией художественных фильмов, где он прошел путь от ассистента режиссера до режиссера-постановщика высшей категории.