Умер режиссер Виллен Новак, снявший фильм «Принцесса на бобах»

На 89-м году жизни скончался народный артист Украины, режиссер Одесской киностудии Виллен Захарович Новак. Об этом сообщили в кинематографическом сообществе на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), отметив, что он ушел из жизни 29 марта 2026 года.
Виллен Новак родился 3 января 1938 года в селе Глезно Житомирской области. В 1956-м окончил Киевский кинотехникум, а в 1971 году — режиссерское отделение Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого, где учился в мастерской Александра Войтецкого. С 1971-го творческая биография Новака была связана с Одесской киностудией художественных фильмов, где он прошел путь от ассистента режиссера до режиссера-постановщика высшей категории.
Фильмография Новака насчитывает более 15 картин. Среди них — «Ринг» (1973), «Красные дипкурьеры» (1977), «Камертон» (1979), «Вторжение» (1980), «Третье измерение» (1981), «Две версии одного столкновения» (1985), «В Крыму не всегда лето» (1987), «Гу-га» (1989), «Дикая любовь» (1993), «Принцесса на бобах» (1997), «Золотой витязь», «Личная жизнь официальных людей», «Стреляй, немедленно!» (2008). Последняя работа — фильм «Почему я жив» — вышла на экраны в 2021 году.
Режиссер был удостоен звания народного артиста Украины в 1999 году, а в 2002-м стал членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины. Среди его наград — почетное звание «Легенда Одесской киностудии» и премия «Культурная столица».
Дату и место прощания с Новаком сообщат дополнительно.
