На форуме в Ростовской области предложили обновить 800 студенческих общежитий

На форуме в Ростовской области предложили отремонтировать около 800 студенческих общежитий. Эта инициатива войдет в новую Народную программу «Единой России».
Как сообщается на сайте партии, на сегодняшний день по всей стране насчитывается около 3300 студенческих общежитий, в которых проживают почти миллион человек. В рамках народной программы в 2022—2025 годах капитально отремонтировали 629 общежитий. В 2026 году планируют обновить еще 56 зданий.
Качество работ контролируют при участии студентов. Ранее в рамках исполняемой инициативы в Минобрнауки разработали стандарт капремонта. Среди требований отдельно выделили необходимость создания инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и студенческих семей, это предложение поддержал президент России Владимир Путин.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу дали 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме в Екатеринбурге.
