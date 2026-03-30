На форуме в Ростовской области предложили обновить 800 студенческих общежитий

На Дону озвучили предложение о капремонте студенческих общежитий в разных регионах России.

Источник: Комсомольская правда

На форуме в Ростовской области предложили отремонтировать около 800 студенческих общежитий. Эта инициатива войдет в новую Народную программу «Единой России».

Как сообщается на сайте партии, на сегодняшний день по всей стране насчитывается около 3300 студенческих общежитий, в которых проживают почти миллион человек. В рамках народной программы в 2022—2025 годах капитально отремонтировали 629 общежитий. В 2026 году планируют обновить еще 56 зданий.

Качество работ контролируют при участии студентов. Ранее в рамках исполняемой инициативы в Минобрнауки разработали стандарт капремонта. Среди требований отдельно выделили необходимость создания инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и студенческих семей, это предложение поддержал президент России Владимир Путин.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу дали 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме в Екатеринбурге.

