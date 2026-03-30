Власти предложили эксперимент со льготами при оплате картами «Мир»

Минцифры предложило ввести льготные скидки на оплату транспорта, в магазинах и аптеках при использовании банковской карты «Мир». Об этом сообщило министерство в Max.
«Получить льготную скидку в аптеке, магазине или транспорте можно будет, расплатившись банковской картой “Мир” любым удобным способом», — говорится в заявлении.
Льготы будут распространяться на многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов.
Документ с инициативой размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту проекта положения постановления правительства, целями эксперимента в том числе являются проверка механизмов и технологии применения карт «Мир» при предоставлении мер социальной защиты, а также реализация единого подхода к предоставлению мер поддержки посредством единого для всех субъектов России механизма.
Минцифры сообщает, что льготы будут проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте. Участники эксперимента также могут рассчитывать на скидки в магазинах или аптеках, а также скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры.
«Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан. Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в 3-х регионах. Если эксперимент будет признан успешным, будет рассмотрена возможность масштабирования сервиса на всю страну», — утверждает ведомство.
Участие в эксперименте предполагает, что гражданин, претендующий на льготы, должен будет указать карту любого банка платежной системы «Мир» в личном кабинете на Госуслугах.
«Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых, система самостоятельно обновит информацию. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, — информация останется конфиденциальной», — говорится в сообщении Минцифры.
Проект получит название «Моя карта “Мир”, в его реализации примут участие российский Центробанк и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы “Мир”. — РБК).
О планах протестировать до конца года карты «Мир» как единого средства доступа ко всем государственным льготам заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта, выступая с отчетом в Госдуме. Тогда она сказала, что пилот проекта запустят до конца 2026 года.
О планах реализации такого проекта в совместной работе с Минцифры, правительством и НСПК Набиуллина говорила в январе этого года. «Мы сейчас работаем вместе с Минцифры, правительством и НСПК, чтобы на базе карты, проект называется “Моя карта “Мир”, который позволит объединить все льготы — и федеральные, и региональные, чтобы людям было удобно”, — сказала она (цитата по ТАСС).
