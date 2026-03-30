В Красноярске объявили закупку еще 100 газомоторных автобусов

Газомоторные автобусы впервые вышли на линии в Красноярске в прошлом году при поддержке губернатора Михаила Котюкова. Закупка ведется в рамках подготовки к 400-летию города. Сейчас в автопарке красноярских предприятий 150 таких машин — все они прошли проверку сибирской зимой.