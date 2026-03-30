В Красноярске объявили закупку еще 100 газомоторных автобусов

Мэрия объявила закупку 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе.
Машины поступят в лизинг пассажирскому предприятию № 5. Поставки будут идти партиями, завершить их планируют до конца августа. Начальная цена контракта — 2,9 млрд рублей. Подача заявок завершится 13 апреля.
За счет новой партии планируют полностью обновить подвижной состав всех 13 маршрутов, которые обслуживает 5-е предприятие, а именно: № 11, 14, 26, 30, 49, 52, 64 и 87.
Газомоторные автобусы впервые вышли на линии в Красноярске в прошлом году при поддержке губернатора Михаила Котюкова. Закупка ведется в рамках подготовки к 400-летию города. Сейчас в автопарке красноярских предприятий 150 таких машин — все они прошли проверку сибирской зимой.
