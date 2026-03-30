Весенний беби-бум: четыре двойни за неделю приняли врачи ПЦ № 2 Волгограда

91 малыш и четыре двойни за неделю родились в перинатальном центре Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Врачи волгоградского перинатального центра № 2 30 марта поделились приятной статистикой. По понедельникам они делятся результатом своей очень важной работы. За прошлую неделю в стенах медицинского учреждения родился 91 новый человек. И сразу 4 двойни!

Обычно в неделю врачи перинатального центра принимают роды у 1−2 женщин с двойней. Но 4 случая это не рекорд: в начале февраля здесь родились 6 двоен. Но к весне показатели рождаемости и правда стала расти.

Среди появившихся на свет малышей 48 мальчиков и 43 девочки, уточнили в ВОКПЦ № 2.