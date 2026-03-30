Три кубанских университета вошли в рейтинг Forbes 2026

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг лучших российских вузов. В список вошли три университета Краснодарского края: Кубанский государственный медицинский университет, Кубанский государственный университет и Краснодарский государственный институт культуры.

Источник: КубГМУ

При составлении рейтинга учитывались данные мониторинга Минобрнауки РФ за 2025 год, опросы крупнейших работодателей и открытые источники. Вузы оценивались по пяти критериям: качество нетворкинга, репутация у работодателей, международное признание, академическая среда и фактор Forbes.

КубГМУ занял 83-е место с 18,7 балла. Наибольшую оценку вуз получил по качеству нетворкинга (11,9 балла). КубГУ расположился на 86-й строчке с 18,6 балла. КГИК замкнул тройку кубанских вузов на 91-м месте с 18,4 балла, при этом его показатель по качеству нетворкинга стал самым высоким среди вузов региона — 14,9 балла.

В топ-5 рейтинга вошли НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, Университет ИТМО и СПбГУ. В прошлом году в рейтинг Forbes входили КубГУ и КГИК, заняв 53-е и 69-е места соответственно.