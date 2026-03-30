Раненую при атаке в Таганроге женщину доставили в ожоговый центр области. О ситуации в городе сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.
В ночь с 29 на 30 марта Таганрог подвергся массированной атаке: погиб мужчина, женщина получила ранения и была доставлена санавиацией в областной ожоговый центр.
Утром градоначальник лично осмотрела наиболее пострадавшие объекты. Для жителей повреждённых домов организованы пункты временного размещения, а тем, кто планирует самостоятельно решить вопрос с жильём, предусмотрены выплаты на аренду. Городские службы и комиссия по оценке ущерба уже работают на местах.
Особое внимание уделено школе № 26: в ближайшее время проведут техническое обследование здания, после чего примут решение о переводе учебного процесса в другое помещение для обеспечения безопасности детей.