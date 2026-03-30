В Калининграде нашли подрядчика для ремонта тротуара на Московском проспекте

Работы выполнит ООО «Люцернстрой» за 12,6 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для ремонта участка тротуара на Московском проспекте. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах подали три компании. Победителем признали ООО «Люцернстрой». Компания снизила начальную стоимость контракта на 126 тысяч рублей. Организация выполнит работы за 12,6 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит привести в порядок участок тротуара на Московском проспекте от дома № 130 до пересечения с Литовским валом. Специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое из плитки, а также установят бортовые камни. Работы необходимо выполнить в течение 145 дней с даты заключения контракта.

ООО «Люцернстрой» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Роман Петришак. Организация занимается строительством дорог.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 26 тротуаров.